МЧС Петербурга предупреждает о непогоде: вас сдует, а потом зальёт

Об ухудшении погоды 7 сентября предупреждает городское МЧС со ссылкой на метеорологов. Ожидается, что в среду, 8-го числа, в городе на Неве будет задувать со скоростью до 17 метров в секунду, местами прольётся дождь, но до ливней дойти не должно.



По данным Северо-Западного гидрометцентра, днём воздух прогреется до 16, а то и до 18 градусов. Пока это максимальная температура в прогнозе на эту неделю.



Холод из города выгнал циклонический вихрь — отголосок бушевавшего в США урагана «Ида». Его усилиями в центральноевропейской России может потеплеть до 20 градусов к концу недели, но в погодных ожиданиях для Петербурга на несколько градусов прохладнее.

