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МЧС Петербурга предупреждает о непогоде: вас сдует, а потом зальёт

В Петербурге прогнозируют дождь и ветер до 17 м/с

Среда в Петербурге может стать самым тёплым днём на неделе, но без ложки дёгтя в прогнозе не обошлось. Синоптики обещают дождь и крепкий ветер.

Об ухудшении погоды 7 сентября предупреждает городское МЧС со ссылкой на метеорологов. Ожидается, что в среду, 8-го числа, в городе на Неве будет задувать со скоростью до 17 метров в секунду, местами прольётся дождь, но до ливней дойти не должно.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, днём воздух прогреется до 16, а то и до 18 градусов. Пока это максимальная температура в прогнозе на эту неделю.

Холод из города выгнал циклонический вихрь — отголосок бушевавшего в США урагана «Ида». Его усилиями в центральноевропейской России может потеплеть до 20 градусов к концу недели, но в погодных ожиданиях для Петербурга на несколько градусов прохладнее.

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Комментарии (1)

07A
Котик закройте свою форточку, а то Вас сдует!
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