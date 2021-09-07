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Маленький петербуржец за рулём «Инфинити» довёз автомобилиста до административного дела

Полиция ищет водителя «Инфинити», посадившего ребёнка за руль на КАД

Поездка ребёнка на месте водителя «Инфинити», катавшейся по петербургской кольцевой автодороге, заинтересовала полицию. Личность автовладельца уже известна, допустившего нарушение устанавливают.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 7 сентября, опубликованное накануне видео изучено и легло в основу административного дела, владелец «Инфинити» известен.

«Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто непосредственно управлял автомобилем в момент инцидента с целью привлечения его к административной ответственности», — добавили в полицейском главке.

Серебристую «Инфинити» в понедельник заметили в крайней левой полосе внутреннего кольца, перед съездом на дорогу в Янино. Ребёнок сидел на коленях водителя и, по словам очевидцев, держался за руль. На вид ему примерно год.

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