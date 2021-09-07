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Массовое ДТП на Бухарестской: у «Рено» вышибло все стёкла разом

Четыре автомобиля столкнулись паровозиком на Бухарестской

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Массовое ДТП произошло утром 7 сентября во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Бухарестской улице старый «Мерседес» догнал ехавший перед ним «Рено Кангу», тот откинуло в «Хёндэ Солярис», а его — в «Газель». «От шока у «Кангу» вылетели все стекла, да и задняя изрядно вмята, у Mercedes капот, правая бочина. «ГАЗель» сильно не пострадала», — отмечает очевидец.

Участники ДТП «аккуратно» расположились в одной полосе. «Яндекс.Карты» сильной пробки на Бухарестской не демонстрируют. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 11:59, повышенная — 5 баллов против обычных для этого времени 4. Утром в городе были «красные» 7 баллов, более характерные для зимних дней жестянщика.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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