Массовое ДТП произошло утром 7 сентября во Фрунзенском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Бухарестской улице старый «Мерседес» догнал ехавший перед ним «Рено Кангу», тот откинуло в «Хёндэ Солярис», а его — в «Газель». «От шока у «Кангу» вылетели все стекла, да и задняя изрядно вмята, у Mercedes капот, правая бочина. «ГАЗель» сильно не пострадала», — отмечает очевидец.
Участники ДТП «аккуратно» расположились в одной полосе. «Яндекс.Карты» сильной пробки на Бухарестской не демонстрируют. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 11:59, повышенная — 5 баллов против обычных для этого времени 4. Утром в городе были «красные» 7 баллов, более характерные для зимних дней жестянщика.