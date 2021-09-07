Летом обычно в это время было 4 балла, осенью — 5–6 баллов. Семь баллов чаще всего наблюдаются зимой в дни жестянщика.

На КАД наблюдаются четыре многокилометровые пробки: на подъезде к Софийской улице на обоих кольцах, а также в районе Ржевки тоже на обоих кольцах.



Внутри города «Яндекс» фиксирует повышенную загруженность на Гражданском проспекте и на шоссе Революции и Рябовском шоссе — по 9 баллов. Плотно на Народной, Индустриальном, Косыгина. Самая тяжёлая ситуация, судя по карте, именно в Красногвардейском районе, очевидцы отмечают ДТП.

