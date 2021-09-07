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Пробки на дорогах Петербурга стали «красными», как бывает зимой

Транспортный коллапс охватил Красногвардейский район

Во вторник, 7 сентября, загруженность улиц Санкт-Петербурга достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» к 8:40.

Летом обычно в это время было 4 балла, осенью — 5–6 баллов. Семь баллов чаще всего наблюдаются зимой в дни жестянщика.

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На КАД наблюдаются четыре многокилометровые пробки: на подъезде к Софийской улице на обоих кольцах, а также в районе Ржевки тоже на обоих кольцах.

Внутри города «Яндекс» фиксирует повышенную загруженность на Гражданском проспекте и на шоссе Революции и Рябовском шоссе — по 9 баллов. Плотно на Народной, Индустриальном, Косыгина. Самая тяжёлая ситуация, судя по карте, именно в Красногвардейском районе, очевидцы отмечают ДТП.

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Сентябрь в Петербурге начался с аномальных пробок. Если 1-го числа утром было ещё свободно, всего 5 баллов, то 2-го грянули 8 баллов (что в утренние часы бывает крайне редко), а 3-го — 7.

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