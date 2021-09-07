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На дорогах Петербурга очень плотно, где-то сбит светофор, где-то развернуло маршрутку

Петербургские автомобилисты проводят утро в пробках

Загруженность дорог Северной столицы к 8:20 7 сентября достигла уже 6 баллов, что вдвое больше, чем бывало в это время суток летом.

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Неожиданно загруженными оказались шоссе Революции и Рябовское шоссе — 9 баллов в центр, что на 6 баллов выше обычного, сообщает «Яндекс». С раннего утра сервис зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на внутреннем кольце КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. В 7 часов её длина составляла 9 километров. Крупная пробка, по данным «Яндекс.Карт», и на внутреннем кольце в районе вантового моста.

В соцсетях уже посыпались сообщения очевидцев об авариях. На перекрёстке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы снесли светофор, водителя на месте уже нет, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Маршрутка встала поперек проспекта Косыгина, перекрыв полосу перед Наставников в сторону КАД, пишут там же.

На улице Есенина перед Северным проспектом, по словам очевидца, «Мини Купер» догнал «Мазду».

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Напомним, сентябрь в Петербурге начался с аномальных пробок. Если 1-го числа утром было ещё свободно, всего 5 баллов, то утром 2-го грянули 8 баллов, а 3-го — 7.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

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