Неожиданно загруженными оказались шоссе Революции и Рябовское шоссе — 9 баллов в центр, что на 6 баллов выше обычного, сообщает «Яндекс». С раннего утра сервис зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на внутреннем кольце КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. В 7 часов её длина составляла 9 километров. Крупная пробка, по данным «Яндекс.Карт», и на внутреннем кольце в районе вантового моста.



В соцсетях уже посыпались сообщения очевидцев об авариях. На перекрёстке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы снесли светофор, водителя на месте уже нет, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

