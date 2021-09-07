За понедельник, 6 сентября, в Петербурге и Ленобласти произошло 452 ДТП, в которых пострадали 13 человек, в том числе дети. В Приморском районе автомобиль сбил младшеклассника.



Как стало известно «Фонтанке», в 17:47 у дома 53, корпус 4, по Комендантскому проспекту 21-летний петербуржец, двигаясь от Глухарской улицы в сторону Шуваловского проспекта на автомобиле Mitsubishi Outlander (принадлежащем, вероятно, его отцу), сбил 10-летнего мальчика, ученика 4-го класса школы. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.