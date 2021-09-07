За понедельник, 6 сентября, в Петербурге и Ленобласти произошло 452 ДТП, в которых пострадали 13 человек, в том числе дети. В Приморском районе автомобиль сбил младшеклассника.
Как стало известно «Фонтанке», в 17:47 у дома 53, корпус 4, по Комендантскому проспекту 21-летний петербуржец, двигаясь от Глухарской улицы в сторону Шуваловского проспекта на автомобиле Mitsubishi Outlander (принадлежащем, вероятно, его отцу), сбил 10-летнего мальчика, ученика 4-го класса школы. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП школьника госпитализировали с ушибленной раной голени. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Всего в Петербурге за минувшие сутки произошло 385 ДТП, в девяти из которых были пострадавшие, сообщает 7 сентября УГИБДД региона. Травмы получили шестеро взрослых и двое детей, еще один взрослый погиб. В Ленобласти за сутки зафиксировали 67 дорожных аварий, в том числе 4 — с пострадавшими. Травмы в них получили пять человек, все совершеннолетние. Погибших не было.