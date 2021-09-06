FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
9
Печать

Российская учительница вспомнила Отелло и чуть не убила студента из ревности

В Татарстане учительница из ревности напала с ножом на студента

В Татарстане 20-летняя школьная учительница приревновала 17-летнего студента колледжа и напала на него с ножом, а после попыталась покончить с собой. Об этом 6 сентября сообщают «Вести Татарстан» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме девушки в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе. Педагог поругалась со своим возлюбленным, схватилась за нож и несколько раз ударила парня в грудь. Осознав, что натворила, она решила свести счеты с жизнью. Оба были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, свою вину подозреваемая признала. По данным правоохранителей, причиной конфликта стало то, что молодой человек прекратил отношения с девушкой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

266228619
Номер моей карты 220-два 200-три 7520 034-ноль.
266228619
3дравствуйте. Очень прошу вашей помощи. Мне 30 лет, и у меня повреждение коленных суставов. Нужно лечение, а у меня на данный момент таких денег просто нет. Я хромаю, мне тяжело спускаться по лестнице. Очень хочется снова ходить, бегать, радоваться жизни. Буду благодарна вам за любую сумму. 3аранее большое человеческое спасибо.
efela
Как можно в 20 лет стать учительницей, если нынче в 18 лет только школу оканчивают?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний