Российская учительница вспомнила Отелло и чуть не убила студента из ревности

В Татарстане 20-летняя школьная учительница приревновала 17-летнего студента колледжа и напала на него с ножом, а после попыталась покончить с собой. Об этом 6 сентября сообщают «Вести Татарстан» со ссылкой на региональное ГУ МВД.



Инцидент произошел в доме девушки в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе. Педагог поругалась со своим возлюбленным, схватилась за нож и несколько раз ударила парня в грудь. Осознав, что натворила, она решила свести счеты с жизнью. Оба были госпитализированы.

