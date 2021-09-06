В России планируют блокировать сайты за «рецепты» взрывчатки

Российским правоохранителям могут разрешить блокировку сайтов с инструкциями, как изготовить взрывчатку или оружие. Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет 6 сентября РИА Новости.



Согласно проекту, этими полномочиями будут обладать МВД, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Роскомнадзор. Критерии оценки контента разработают в рамках межведомственного приказа, дополнительных расходов инициатива не должна потребовать — ни из федерального, ни из региональных бюджетов. Запрещенной будут признавать информацию о том, как самостоятельно сделать взрывчатое вещество или устройство, а также незаконно изготовить или переделать оружие.

