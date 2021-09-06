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В России планируют блокировать сайты за «рецепты» взрывчатки

Российским правоохранителям могут разрешить блокировку сайтов с инструкциями, как изготовить взрывчатку или оружие. Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет 6 сентября РИА Новости.

Согласно проекту, этими полномочиями будут обладать МВД, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Роскомнадзор. Критерии оценки контента разработают в рамках межведомственного приказа, дополнительных расходов инициатива не должна потребовать — ни из федерального, ни из региональных бюджетов. Запрещенной будут признавать информацию о том, как самостоятельно сделать взрывчатое вещество или устройство, а также незаконно изготовить или переделать оружие.

Ранее Владимир Путин утвердил поправки, ужесточающие закон «Об оружии» в России. В обновлённом законе минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного, охотничьего, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны повышается с 18 лет до 21 года — с некоторыми исключениями.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Химию - запретить! Вслед за астрономией. :))
SlawaPiter
А террористов из Кремля и Единой России когда?
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