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Голикова: Мужчины составляют 80% умерших россиян трудоспособного возраста

В России 80% умерших граждан трудоспособного возраста составляют мужчины. Об этом 6 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее «Фонтанка» писала, что избыточная смертность в Петербурге за шесть месяцев 2021 года составила 19%. По данным Петростата, за январь — июнь 2021 года в городе скончалось 40 619 человек, что на 6 343 человека больше, чем за тот же период 2020 года. По сравнению с 2019 годом число умерших выросло на 34%.

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Комментарии (14)

Cveta
Вот так всегда - напряженка с мужчинами по всем фронтам)
Antivse
Надо еще премию ожп за развод повысить, а то 5600 скромно как-то, затем 5й и 6й вид алиментов придумать, разрешить при разводе или за неуплату алиментов забирать и единственное жилье (на теплотрассах места всем хватит), обязать каждого неженатого мужчину спонсировать пару-тройку рсп половиной дохода, для чего всех без исключения лиц мужского пола принудить работать минимум на двух работах, лучше на трех. Да, еще налоги поднять и ввести новые. Так победим.
***_555
Поэтому надо повысить пенсионный возраст.
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