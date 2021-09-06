Голикова: Мужчины составляют 80% умерших россиян трудоспособного возраста

В России 80% умерших граждан трудоспособного возраста составляют мужчины. Об этом 6 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.
«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — приводит ее слова ТАСС.
Она отметила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.
Ранее «Фонтанка» писала, что избыточная смертность в Петербурге за шесть месяцев 2021 года составила 19%. По данным Петростата, за январь — июнь 2021 года в городе скончалось 40 619 человек, что на 6 343 человека больше, чем за тот же период 2020 года. По сравнению с 2019 годом число умерших выросло на 34%.