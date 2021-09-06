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Побочек нет: в Петербурге тестируют новейшую вакцину от коронавируса

Первый пациент получил дозу новейшей вакцины от коронавируса, которую разрабатывает петербургский «Биокад».

Началась первая фаза испытаний, заявил 6 сентября генеральный директор компании Дмитрий Морозов на встрече с председателем правления фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.

«Первый пациент уже получил первую дозу вакцины. Все хорошо, никаких побочных явлений не заметили», — отметил Морозов.

Как писала «Фонтанка», петербургская компания «Биокад» разрабатывает вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). По словам Дмитрия Морозова, она может стать первым в мире препаратом, сделанным на такой платформе.

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Комментарии (7)

266128440
Если у препарата нет побочных действий, то и его терапевтическая ценность под вопросом.
Хорошъ
VaxGen на базе rAAV делала препараты в 2003 году. Не понятно на счёт первых в мире.
Хорошъ
Так это они производят Спутник-В ? Опять будет вектор, и опять будет вредный спайк-белок?
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