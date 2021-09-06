Побочек нет: в Петербурге тестируют новейшую вакцину от коронавируса

Началась первая фаза испытаний, заявил 6 сентября генеральный директор компании Дмитрий Морозов на встрече с председателем правления фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
«Первый пациент уже получил первую дозу вакцины. Все хорошо, никаких побочных явлений не заметили», — отметил Морозов.
Как писала «Фонтанка», петербургская компания «Биокад» разрабатывает вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). По словам Дмитрия Морозова, она может стать первым в мире препаратом, сделанным на такой платформе.