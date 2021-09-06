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Переворот в Гвинее повысил цены на алюминий. Стоимость металла побила рекорд 10-летней давности

Стоимость алюминия побила рекорд 2011 года из-за переворота в Гвинее

Государственный переворот в Гвинее повлиял на стоимость алюминия. Мировой рынок на 20% зависит от поставок бокситов из этой страны.

Как пишет Bloomberg 6 сентября, на Лондонской бирже металлов цена выросла на 1,8%, до 2 775,50 доллара за тонну, что превысило рекордные показатели мая 2011 года.

В Китае (на который приходится более 60% мирового производства алюминия) фьючерсы подскочили на 3,4%, до самого высокого уровня с 2006 года.

При этом издание отмечает, что еще до переворота стоимость алюминия в 2021 году выросла примерно на 38% в связи с восстановлением потребительского спроса и экономической активности после пандемии COVID-19.

Основатель «Русала» Олег Дерипаска, акции компании которого выросли более чем на 14% на фоне событий в Гвинее, заявил, что ситуация в этой стране может серьезно встряхнуть рынок алюминия.

Переворот в Гвинее произошёл 5 сентября. В этот день местный спецназ арестовал президента страны Альфу Конде. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и закрытии границ. Причиной мятежа они назвали социально-политическую и экономическую ситуацию в стране. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно освободить президента Гвинеи.

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