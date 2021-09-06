Гвинейский нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано не смог вовремя присоединиться к команде после командировки в национальную сборную. Как сообщили в пресс-службе железнодорожников 6 сентября, аэропорты Гвинеи закрыты из-за попытки госпереворота.



«Из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок. ФК «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации», — заявили в «Локомотиве».

