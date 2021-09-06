Гвинейский нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано не смог вовремя присоединиться к команде после командировки в национальную сборную. Как сообщили в пресс-службе железнодорожников 6 сентября, аэропорты Гвинеи закрыты из-за попытки госпереворота.
«Из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок. ФК «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации», — заявили в «Локомотиве».
❗️ Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве.— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 6, 2021
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Сам Камано в комментарии газете «Спорт-Экспресс» заявил, что находится дома, в безопасности. «Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам», — заявил футболист изданию. Он отметил, что с ним и его семьёй всё в порядке.
Переворот в Гвинее произошёл 5 сентября. В этот день местный спецназ арестовал президента страны Альфу Конде. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и закрытии границ. Причиной мятежа они назвали социально-политическую и экономическую ситуацию в стране. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно освободить президента Гвинеи.