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ФАС заподозрила в картельном сговоре 10 компаний техподдержки и IT-безопасности

Федеральная антимонопольная служба возбудила два дела в отношении 10 компаний техподдержки и обеспечения IT-безопасности. Ведомство подозревает их в картельном сговоре.

Как сообщается 6 сентября на сайте ФАС, речь идет об организациях ООО «ЭСЛаб», ООО «Нормос XXI», ООО НТЦ «Электрон-Сервис», ООО «Крастол», ООО «Легион Про», ООО «Альфаком», ООО «Главный центр информационной безопасности», ООО «КСК Технологии», ООО «Интер-Технологии» и ООО «Ансер Про».

Уточняется, что дела возбуждены на основании информации, полученной от Генпрокуратуры РФ. В ходе проверки ФАС выявила признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений.

«По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Если вина компаний будет установлена, то им грозят штрафы в зависимости от выручки по итогам незаконных сделок.

«Фонтанка» писала, что в конце августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. По данным регулятора, условия договора с операторами мест размещения были таковы, что гостиницы не могли установить цены ниже, чем в других агрегаторах.

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