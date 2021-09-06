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Под Петербургом в УАЗе от выхлопных газов скончалась женщина, отправившаяся по грибы. В больницу увезли трехлетнего

В Тосненском лесу в застрявшей на бездорожье машине погибла женщина

Следственный комитет Ленобласти устанавливает обстоятельства гибели 27-летней женщины, которая вместе с деверем и трехлетним сыном отправилась по грибы в лес под Тосно.

Как сообщает 6 сентября 47news, сообщение о ЧП в Тосненском районе области поступило в чрезвычайные службы региона около десяти вечера 5 сентября. Мужчина сообщал, что его автомобиль УАЗ застрял на лесной дороге в паре километров от совхоза «Любань». За рулем машины был 28-летний мужчина, а в качестве пассажиров 27-летняя жена его брата с трёхлетним племянником. Они отправились за грибами. Водитель безуспешно пытался выехать на грунтовую дорогу, и в какой-то момент у женщины и её сына начались проблемы с дыханием.

На место прибыли сотрудники скорой и спасатели МЧС, которым пришлось пешком по лесу добираться до автомобиля. Медики смогли только констатировать смерть женщины. Ребёнка увезли в больницу. По предварительным данным, у мальчика диагностировано отравление выхлопными газами и переохлаждение.

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Комментарии (10)

4eJIoBeK
Это все к вопросам о экологичности автомобилей ДВС, и о том что Электрички мол тоже очень вредные
f0ntan
Какие теперь будут у братьев отношения друг с другом?
Roteiro
тем не менее, юристам тоже есть о чем подумать
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