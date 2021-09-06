Под Петербургом в УАЗе от выхлопных газов скончалась женщина, отправившаяся по грибы. В больницу увезли трехлетнего

Следственный комитет Ленобласти устанавливает обстоятельства гибели 27-летней женщины, которая вместе с деверем и трехлетним сыном отправилась по грибы в лес под Тосно.



Как сообщает 6 сентября 47news, сообщение о ЧП в Тосненском районе области поступило в чрезвычайные службы региона около десяти вечера 5 сентября. Мужчина сообщал, что его автомобиль УАЗ застрял на лесной дороге в паре километров от совхоза «Любань». За рулем машины был 28-летний мужчина, а в качестве пассажиров 27-летняя жена его брата с трёхлетним племянником. Они отправились за грибами. Водитель безуспешно пытался выехать на грунтовую дорогу, и в какой-то момент у женщины и её сына начались проблемы с дыханием.

