В ГУП «ТЭК СПб» заявили о полной готовности к отопительному сезону

В ГУП «ТЭК СПб» заявили о завершении летней ремонтной кампании теплосетей в Петербурге. Вслед за гидравлическими испытаниями теплоэнергетики в срок завершили планово-профилактический ремонт 276 котельных, также чистку и промывку оборудования прошли все 215 ЦТП ТЭКа, сообщили 6 сентября в пресс-службе предприятия.



Благодаря ремонтным работам в новом отопительном сезоне ГУП «ТЭК СПб» обеспечит теплоснабжением 14 391 здание, запитанное от котельных предприятия. Среди них — 8478 жилых домов, 529 детских учреждений, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 лечебных и 4409 прочих зданий.



Ранее в Смольном анонсировали, что периодическое протапливание в Петербурге начнётся в середине сентября.

