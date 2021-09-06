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В ГУП «ТЭК СПб» заявили о полной готовности к отопительному сезону

Летнюю кампанию по ремонту теплосетей завершили в Петербурге

В ГУП «ТЭК СПб» заявили о завершении летней ремонтной кампании теплосетей в Петербурге. Вслед за гидравлическими испытаниями теплоэнергетики в срок завершили планово-профилактический ремонт 276 котельных, также чистку и промывку оборудования прошли все 215 ЦТП ТЭКа, сообщили 6 сентября в пресс-службе предприятия.

Благодаря ремонтным работам в новом отопительном сезоне ГУП «ТЭК СПб» обеспечит теплоснабжением 14 391 здание, запитанное от котельных предприятия. Среди них — 8478 жилых домов, 529 детских учреждений, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 лечебных и 4409 прочих зданий.

Ранее в Смольном анонсировали, что периодическое протапливание в Петербурге начнётся в середине сентября.

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Комментарии (1)

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Ключ на старт, продувка 15, поехали?
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