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ФИФА перенесла матч Бразилия — Аргентина на неопределённый срок из-за нарушения санитарных норм

Матч Бразилия — Аргентина перенесён на неопределённый срок

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина отложен на неопределённый срок. Более детальная информация будет обнародована позже. Об этом в ночь на 6 сентября сообщил информационный Twitter ФИФА.

«ФИФА может подтвердить, что после решения официальных лиц матча отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Бразилия — Аргентина был приостановлен. Более подробная информация будет представлена позже», — уточняется в сообщении.

«Фонтанка» писала, что матч Бразилия — Аргентина был прерван накануне на 7-й минуте после вмешательства полиции и представителей местного санитарного ведомства. По их данным, несколько аргентинских игроков нарушили правила въезда в Бразилию, не отбыв положенный карантин. Сотрудники правоохранительных органов хотели задержать четырёх аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге. После этого сборная Аргентины в полном составе покинула поле, и матч был прерван.

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