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Матч Бразилия — Аргентина прерван. Четыре футболиста гостей нарушили антиковидные правила, но вспомнили об этом уже во время игры

Сборная Аргентины ушла с поля после того, как матч прервали

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины 5 сентября был прерван через несколько минут после начала. Доигрывать в воскресенье его не будут. Об этом заявила Южноамериканская конфедерация футбола в Twitter.

Игра началась в 22:00 мск. Через 7 минут на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и сотрудники бразильской полиции — из-за того, что в матче приняли участие игроки сборной Аргентины, выступающие в клубах Английской премьер-лиги. Речь идет о Джованни Ло Чельсо, Кристиане Ромеро (оба — «Тоттенхэм»), Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии (оба — «Астон Вилла»).

Anvisa сообщала о нарушении этими игроками запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. При въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания за последние две недели, и власти потребовали отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны. После этого сборная Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение, передаёт ТАСС.

«По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен, — говорится в заявлении конфедерации. — Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира — это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и дальнейшего развития, находятся в исключительной компетенции этой организации».

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Комментарии (5)

Dazdraperma
Расстрелять. Прямо в подтрибунном помещении. Без права обжалования. А прах развеять над полем.
Yuri_SPb
Что за нелепые запреты? Небось, побоялись проиграть аргентинцам, как недавно в финале
Кубка Ю. Америки.
yarg99
Посмотрели...
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