Матч Бразилия — Аргентина прерван. Четыре футболиста гостей нарушили антиковидные правила, но вспомнили об этом уже во время игры

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины 5 сентября был прерван через несколько минут после начала. Доигрывать в воскресенье его не будут. Об этом заявила Южноамериканская конфедерация футбола в Twitter.
Игра началась в 22:00 мск. Через 7 минут на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и сотрудники бразильской полиции — из-за того, что в матче приняли участие игроки сборной Аргентины, выступающие в клубах Английской премьер-лиги. Речь идет о Джованни Ло Чельсо, Кристиане Ромеро (оба — «Тоттенхэм»), Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии (оба — «Астон Вилла»).
Anvisa сообщала о нарушении этими игроками запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. При въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания за последние две недели, и власти потребовали отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны. После этого сборная Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение, передаёт ТАСС.
«По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен, — говорится в заявлении конфедерации. — Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира — это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и дальнейшего развития, находятся в исключительной компетенции этой организации».