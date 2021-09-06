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Белку в Петербурге накормили боровиком. Синицу он не привлёк, а вот кошка хотела поучаствовать

На Елагином белок начали угощать грибами

Если вам некуда девать грибы, несите их в лес — там их съедят белки. Петербуржцы начали подкармливать пушистых грызунов.

Фотограф Антон Кубышкин, уже имевший дело с белками, 5 сентября принёс в ЦПКиО целую корзину грибов. Сначала ими заинтересовалась синица, но ничего привлекательного для себя не нашла.

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В итоге боровик (болет сосновый) получила белка. Гостинец у неё чуть было не перехватила тёмненькая соседка, но рыжая спугнула соперницу. Видео выложено в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Любопытно, что этим видеороликом заинтересовалась и кошка фотографа. Её реакцию он показал в комментариях.

Угощать лесных жителей грибами начали и другие петербуржцы.

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