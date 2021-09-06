Если вам некуда девать грибы, несите их в лес — там их съедят белки. Петербуржцы начали подкармливать пушистых грызунов.



Фотограф Антон Кубышкин, уже имевший дело с белками, 5 сентября принёс в ЦПКиО целую корзину грибов. Сначала ими заинтересовалась синица, но ничего привлекательного для себя не нашла.

