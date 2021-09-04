Любопытную сценку «срежиссировал» и запечатлел на фотокамеру фотограф Антон Кубышкин в Петербурге.
Знакомые грибники поделились с ним уловом, и самое вкусное он решил использовать в качестве приманки. В пятницу, 3 сентября, он отправился в ЦПКиО и предложил белке подосиновик. Фотоотчёт опубликован в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
«Было отрадно смотреть, как белочка утащила небольшой подосиновик и, ловко его расчехлив, схрумкала, — рассказывает Антон Кубышкин. — Если я всё правильно понял, то белка почистила ловко ножку. А может, это случайно отлетел один лоскут».