FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Петербуржец получил грибы в подарок и накормил белку

Любопытную сценку «срежиссировал» и запечатлел на фотокамеру фотограф Антон Кубышкин в Петербурге.

Знакомые грибники поделились с ним уловом, и самое вкусное он решил использовать в качестве приманки. В пятницу, 3 сентября, он отправился в ЦПКиО и предложил белке подосиновик. Фотоотчёт опубликован в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

ПоделитьсяПоделиться

«Было отрадно смотреть, как белочка утащила небольшой подосиновик и, ловко его расчехлив, схрумкала, — рассказывает Антон Кубышкин. — Если я всё правильно понял, то белка почистила ловко ножку. А может, это случайно отлетел один лоскут».

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний