Высоко летит. Экспорт птицы в Китай перспективен, но нужно решить ряд проблем

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В Ленинградской области есть все факторы для успешного вывоза мясной продукции за границу: рост производства, надежные птицефабрики и отсутствие птичьего гриппа, уверен эксперт. Однако есть и крупная проблема, с которой, по мнению Клима Комарова, сталкиваются экспортеры — транспортная. Она, впрочем, касается не только 47-го региона, но и других:

Клим Комаров, конференция AGROINDEX Фото: Фото предоставлено пресс-службой компании АЕ168 Поделиться Поделиться







«Компания АЕ168 работает со многими производителями куриного мяса в регионах РФ. Основные поставки осуществляются через порт «Санкт-Петербург» и идут транзитом через европейские порты, что увеличивает стоимость услуг. Для российских экспортеров, которые хотят улучшить экономику регионов и повысить конкурентоспособность продукции РФ, решение проблемы транспортных услуг крайне важно», — заявил акционер АЕ168.

Бизнесмен выступил на конференции AGROINDEX международной агропромышленной выставки АГРОРУСЬ 2021, которая состоялась в Петербурге.

Комаров объяснил: высокий спрос на услуги повышает стоимость транспортировки из портов «Санкт-Петербург» и «Усть-Луга». Это значительно дороже доставки, например, через южный порт. В результате конкурентоспособность российской продукции на международных рынках снижается, как и прибыль экспортеров.

Конференция AGROINDEX Фото: Фото предоставлено пресс-службой компании АЕ168 Поделиться Поделиться







Есть и второе препятствие — отсутствие на Северо-Западе РФ транспортных фирм, специализирующихся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. В результате участники рынка вынуждены обращаться к западным компаниям. Акционер АЕ168 от лица участников рынка предложил рассмотреть на государственном уровне возможность создания компаний, имеющих прямые договоры с терминалами, у которых будут парки судов, оборудование и контейнерные линии.

Наконец, развитию экспорта мешает отсутствие прямого морского сообщения между Россией и азиатскими странами, за исключением Дальнего Востока, пропускная способность которого ограничена.

Конференция AGROINDEX Фото: Фото предоставлено пресс-службой компании АЕ168 Поделиться Поделиться







Клим Комаров убежден, что прорыв в перспективной отрасли возможен только общими усилиями министерств и частных компаний. А, может быть, требует даже отдельной госпрограммы.

«АГРОЭКСПОРТ 168» — один из лидирующих экспортеров мясной продукции российских производителей на азиатский рынок. Компания имеет представительство в Китае и активно развивает бизнес за рубежом. Среди российских партнеров — птицефабрики в Челябинской, Нижегородской, Свердловской областях и Татарстане.

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