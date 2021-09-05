Главный инфекционист США допустил, что один из штаммов коронавируса может обмануть антитела

Главный инфекционист США, советник президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.



«Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом «мю», мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Мы вообще не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, указывающая на возможности обходить защиту от определённых антител», — рассказал эксперт телеканалу CBS 5 сентября.



Правда, уточнил он, того количества антител, которое дают зарегистрированные в стране вакцины, должно быть достаточно для нейтрализации любого варианта коронавируса. Вообще сейчас «мю» не самая актуальная угроза: в США доминирует «дельта».

