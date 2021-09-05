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Главный инфекционист США допустил, что один из штаммов коронавируса может обмануть антитела

Главный инфекционист США, советник президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.

«Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом «мю», мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Мы вообще не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, указывающая на возможности обходить защиту от определённых антител», — рассказал эксперт телеканалу CBS 5 сентября.

Правда, уточнил он, того количества антител, которое дают зарегистрированные в стране вакцины, должно быть достаточно для нейтрализации любого варианта коронавируса. Вообще сейчас «мю» не самая актуальная угроза: в США доминирует «дельта».

Вариант коронавируса «мю» (B.1.621) выявили в январе 2021 года в Колумбии, его фиксировали в 40 странах, включая США, Перу, Чили. В конце августа ВОЗ назвала его «вариантом, представляющим интерес» из-за мутационной вставки и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке. В России о случаях заражения этим штаммом пока не сообщалось. Чем отличаются «мю» и С.1.2. и почему они опасны, читайте на «Докторе Питере».

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Комментарии (4)

264901511
Интересно, а по курильщикам нет информации-статистики? По идее он и к никотину должен приспосабливаться, не только к вакцинам. В начале эпидемии проскакивала информация по вопросу, потом почему-то исчезла.
michailPotapov
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и закончат переход денежной системы на новые рельсы
без нефтедолларов
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