Главный инфекционист США допустил, что один из штаммов коронавируса может обмануть антитела

Главный инфекционист США, советник президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.
«Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом «мю», мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Мы вообще не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, указывающая на возможности обходить защиту от определённых антител», — рассказал эксперт телеканалу CBS 5 сентября.
Правда, уточнил он, того количества антител, которое дают зарегистрированные в стране вакцины, должно быть достаточно для нейтрализации любого варианта коронавируса. Вообще сейчас «мю» не самая актуальная угроза: в США доминирует «дельта».
Вариант коронавируса «мю» (B.1.621) выявили в январе 2021 года в Колумбии, его фиксировали в 40 странах, включая США, Перу, Чили. В конце августа ВОЗ назвала его «вариантом, представляющим интерес» из-за мутационной вставки и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке. В России о случаях заражения этим штаммом пока не сообщалось. Чем отличаются «мю» и С.1.2. и почему они опасны, читайте на «Докторе Питере».