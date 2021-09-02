Роспотребнадзор: новые штаммы коронавируса не распространяются в России

Новые штаммы коронавируса не распространяются в России, в том числе «лямбда». Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По словам представителя надзорного органа, превалирующим в стране остается штамм «дельта».

«Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — сказала Попова.

«Фонтанка» писала, что ВОЗ внесла колумбийский (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI). Ему присвоили греческий идентификатор «мю».