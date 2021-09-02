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Роспотребнадзор: новые штаммы коронавируса не распространяются в России

Новые штаммы коронавируса не распространяются в России, в том числе «лямбда». Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам представителя надзорного органа, превалирующим в стране остается штамм «дельта».

«Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — сказала Попова.

«Фонтанка» писала, что ВОЗ внесла колумбийский (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI). Ему присвоили греческий идентификатор «мю».

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Комментарии (6)

Alex000
До выборОв - ни-ни?
Guest1234
"Следим очень внимательно" - это в цифрах сколько процентов от ПЦР тестов секвенруется? Вот в Англии очень внимательно - это около 90%. А в России, насколько известно, секвенируется всего несколько процентов. Это не очень внимательно, а почти никак.
193121
Не подвезли потребнадзирателям новых штаммов - вот и не распространяются.....
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