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После дня уродцев грибников радовали гиганты, порой с ледяными шапочками

В лесах Ленобласти находят белые размером с голову

Фото: Александр Юрьевич / Грибы и Грибники СПб
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Если субботним трендом у грибников были «сиамские» уродцы, то к концу выходных пошли гиганты.

Десяток жителей Петербурга и Ленобласти похвастались 5 сентября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» крупными находками: у кого размером с голову, у кого больше. Кто-то взвешивал — полкило, 850 граммов.

Ещё один актуальный тренд — заморозки. Синоптики обещали их и в ночь на воскресенье, и в ночь на понедельник. То, что сегодня точно местами было ниже нуля, подтвердили опять же грибы: на их шляпках подписчик сообщества Александр находил лёд.

Фото: Александр Юрьевич / Грибы и Грибники СПб

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