Если субботним трендом у грибников были «сиамские» уродцы, то к концу выходных пошли гиганты.
Десяток жителей Петербурга и Ленобласти похвастались 5 сентября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» крупными находками: у кого размером с голову, у кого больше. Кто-то взвешивал — полкило, 850 граммов.
Ещё один актуальный тренд — заморозки. Синоптики обещали их и в ночь на воскресенье, и в ночь на понедельник. То, что сегодня точно местами было ниже нуля, подтвердили опять же грибы: на их шляпках подписчик сообщества Александр находил лёд.