Израиль откроет границы для российских туристов с 19 сентября. Посетить страну можно будет только в составе группы

Туристы из России смогут посетить Израиль с 19 сентября. Страна открывает границы для зарубежных стран, но только для организованных групп. Об этом 5 сентября пишет The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу израильского Министерства иностранных дел.



Туристы должны будут иметь при себе не только сертификаты, подтверждающие получение двух компонентов вакцины в течение полугода, но и предоставить ПЦР-тест. Результаты последнего должны быть сделаны не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Прибывающим в аэропорт имени Бен-Гуриона также будет необходимо пройти серологический анализ.

