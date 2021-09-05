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Израиль откроет границы для российских туристов с 19 сентября. Посетить страну можно будет только в составе группы

Стали известны условия, при которых Израиль пустит россиян

Туристы из России смогут посетить Израиль с 19 сентября. Страна открывает границы для зарубежных стран, но только для организованных групп. Об этом 5 сентября пишет The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу израильского Министерства иностранных дел.

Туристы должны будут иметь при себе не только сертификаты, подтверждающие получение двух компонентов вакцины в течение полугода, но и предоставить ПЦР-тест. Результаты последнего должны быть сделаны не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Прибывающим в аэропорт имени Бен-Гуриона также будет необходимо пройти серологический анализ.

За первое полугодие 2021 года Петербург посетили 184 тысячи иностранных туристов. «Фонтанка» выяснила, кто занял место китайцев на туристических маршрутах Северной столицы.

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