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Очевидцы: «Шкоду» на Киевском шоссе скинули в кювет, пока хозяева ходили за грибами

На 7-километровом участке Киевского шоссе меньше чем за два часа столкнулись пять машин. Пробка там сохраняется: по данным на 18:30, её длина составляет около 10 километров.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:10 на 68-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков столкнулись два легковых автомобиля. В 14 часов на 60-м километре — три легковушки. Обе аварии обошлись без пострадавших.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют подробности про ДТП с перевёртышем и «Шкодой» в канаве. По словам подписчицы Алины, «Шкода» была припаркована на обочине, её хозяева пошли в лес. «Дедушка на «КИА» сам не понял, что произошло. В шоке был. <...> Первая авария у человека. Мы останавливались, когда всё произошло», — рассказывает Алина.

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Комментарии (1)

260569221
«Дедушка на киа»
Так он грибок наверное съел, вот и не понимал в чем дело..
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