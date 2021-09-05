На 7-километровом участке Киевского шоссе меньше чем за два часа столкнулись пять машин. Пробка там сохраняется: по данным на 18:30, её длина составляет около 10 километров.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:10 на 68-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков столкнулись два легковых автомобиля. В 14 часов на 60-м километре — три легковушки. Обе аварии обошлись без пострадавших.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют подробности про ДТП с перевёртышем и «Шкодой» в канаве. По словам подписчицы Алины, «Шкода» была припаркована на обочине, её хозяева пошли в лес. «Дедушка на «КИА» сам не понял, что произошло. В шоке был. <...> Первая авария у человека. Мы останавливались, когда всё произошло», — рассказывает Алина.