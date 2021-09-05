На 7-километровом участке Киевского шоссе меньше чем за два часа столкнулись пять машин. Пробка там сохраняется: по данным на 18:30, её длина составляет около 10 километров.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:10 на 68-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков столкнулись два легковых автомобиля. В 14 часов на 60-м километре — три легковушки. Обе аварии обошлись без пострадавших.

