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Упсала-Цирк открыл «Цирк в городе». Начали с двора на Васильевском, за который боролись жильцы

Артисты Упсала-Цирка дали мастер-класс во дворе на 10-й линии

Жители 10-й линии Васильевского острова, оборудовавшие общественное пространство у себя во дворе дома № 35, приняли 5 сентября гостей — труппу самого необычного молодежного петербургского коллектива Упсала-Цирк.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«Цирк хулиганов», как он сам себя называет (многие его артисты вышли из неблагополучных или приемных семей), он же — современный европейский по своему уровню и художественному направлению цирк, без животных и клоунов, лауреат «Золотой маски» — начал в этот день свой новый проект «Цирк в городе». Как пояснили сами артисты, «между иммерсивным представлением и мастер-классом».

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Артисты под музыку показывали акробатически трюки и жонглировали, развлекая бесплатно горожан, в том числе детвору.

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Особенный флер выступлению придавало место: импровизированный спектакль проходил в сквере, за благоустройство которого шла борьба между коммунальщиками и местными жителями. Горожане за свой счет установили скамейки и прочую мебель, собрали и вывезли многочисленные мешки мусора, поставили урны и проектор, организовали межсоседский просмотр чемпионата Европы по футболу и площадку для игры в баскетбол. Но столкнулись со сложностями законодательства, в котором подобные конструкции никак не регулируются, а значит могут быть признаны незаконными.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

hfafbk
О! А что никого не зарестовали?
Игoрь
Почему нет космонавтов? Не позвали?
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