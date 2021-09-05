«Цирк хулиганов», как он сам себя называет (многие его артисты вышли из неблагополучных или приемных семей), он же — современный европейский по своему уровню и художественному направлению цирк, без животных и клоунов, лауреат «Золотой маски» — начал в этот день свой новый проект «Цирк в городе». Как пояснили сами артисты, «между иммерсивным представлением и мастер-классом».
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Артисты под музыку показывали акробатически трюки и жонглировали, развлекая бесплатно горожан, в том числе детвору.
Особенный флер выступлению придавало место: импровизированный спектакль проходил в сквере, за благоустройство которого шла борьба между коммунальщиками и местными жителями. Горожане за свой счет установили скамейки и прочую мебель, собрали и вывезли многочисленные мешки мусора, поставили урны и проектор, организовали межсоседский просмотр чемпионата Европы по футболу и площадку для игры в баскетбол. Но столкнулись со сложностями законодательства, в котором подобные конструкции никак не регулируются, а значит могут быть признаны незаконными.