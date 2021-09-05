Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 сентября, очередной «клубный» рейд сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели в ночи на субботу и воскресенье. Обошли два заведения на Садовой, выборочно проверили места на Конюшенной площади, улицах Некрасова, Ломоносова, не прошли мимо Думской.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«В половине проверенных клубов «веселящим газом» не торговали. В остальных трех заведениях полицейские изъяли в общей сложности 12 баллонов с закисью азота. По данным фактам возбуждены административные дела», — отчитались в ведомстве, заключив, что профилактическая работа приносит свои плоды.
Для сравнения напомнили об итогах проверки в последние выходные лета. Тогда в клубах, в том числе на Ломоносова и Думской, нашли и изъяли 30 баллонов с газом.