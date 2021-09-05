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Выдыхайте, полиция. Силовики сдули шарики на самой пьяной улице Петербурга

Силовики провели ночной рейд в центре Петербурга

Полицейские две ночи приобщались к клубной жизни Петербурга и отметили позитивную динамику: в центре города «веселящего газа» становится меньше. Из всех проверенных заведений в половине баллонов не было.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 сентября, очередной «клубный» рейд сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели в ночи на субботу и воскресенье. Обошли два заведения на Садовой, выборочно проверили места на Конюшенной площади, улицах Некрасова, Ломоносова, не прошли мимо Думской.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«В половине проверенных клубов «веселящим газом» не торговали. В остальных трех заведениях полицейские изъяли в общей сложности 12 баллонов с закисью азота. По данным фактам возбуждены административные дела», — отчитались в ведомстве, заключив, что профилактическая работа приносит свои плоды.

Для сравнения напомнили об итогах проверки в последние выходные лета. Тогда в клубах, в том числе на Ломоносова и Думской, нашли и изъяли 30 баллонов с газом.

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Комментарии (3)

Владислав Гольянов
А почему за эти шарики нет статьи в УК? Или все их потребители лояльны ВВП?
AlBerkut
Менты всё сами вдохнул (или сдышали)?
Совсем не жалеют себя😎😂😂😂
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