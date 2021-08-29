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Полиция снова заявилась на Думскую в разгар веселья. Из клубов выносили баллоны с газом

Силовики провели ночной рейд на Думской улице в Петербурге

Полицейские провели рейд по веселящим шарикам в центре ночного разгула в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД 29 августа.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков искали точки по продаже закиси азота, так называемого веселящего газа. Полицейские проверили несколько заведений на улицах Думская и Ломоносова и в общей сложности изъяли 30 баллонов с закисью азота.

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«Около десятка посетителей были выявлены в состоянии наркотического опьянения и привлечены к административной ответственности. По фактам незаконной продажи закиси азота возбуждены административные дела», — уточнили в ведомстве.

Накануне полицейские задержали фармацевта, приторговывавшего веселящим газом.

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Комментарии (7)

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какой же Очередной позор! ополчились на Малый бизнес, потому что предприниматели независимы от власти, любят Свободу, не голосуют за властных холуев! в то время, как в Цивилизованных странах бизнес поддерживают, платят пособие 12000 гривен!
266218755
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.....
262224921
А чем ещё молодежи занятся в этом городе ? Самый депрессивный город мира . Вокруг уныние и гниль .
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