Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков искали точки по продаже закиси азота, так называемого веселящего газа. Полицейские проверили несколько заведений на улицах Думская и Ломоносова и в общей сложности изъяли 30 баллонов с закисью азота.
«Около десятка посетителей были выявлены в состоянии наркотического опьянения и привлечены к административной ответственности. По фактам незаконной продажи закиси азота возбуждены административные дела», — уточнили в ведомстве.
Думская сегодня ночью. Тамада хороший и конкурсы интересные. pic.twitter.com/voRL6qIfmF— Сергей Кузин (@kuzinsergei) August 28, 2021
Накануне полицейские задержали фармацевта, приторговывавшего веселящим газом.