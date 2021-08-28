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Продавца веселящего газа задержали в Петербурге

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 августа рассказали о контрольной закупке закиси азота, так называемого «веселящего» газа.

Встреча продавца с подставными покупателями была назначена на улице Короленко. 30-летний мужчина продавал 7 баллонов с закисью азота за 38 тысяч рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Данный факт был зафиксирован полицейскими, и в отношении продавца составили протокол об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ. Как выяснилось, Михаил работает фармацевтом, а закисью азота приторговывает для дополнительного заработка. Запрещенный товар полицейские изъяли, а административные материалы направили в Роспотребнадзор», — рассказали в полиции.

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