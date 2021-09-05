«В сланцах и в носках — Вася, я в Сочах!» За что сочинцы не любят курортников и обзывают бздыхами и дошираками

Без туристов Сочи не прожить Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Недавно онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди жителей городов-курортов и выяснил, туристов из каких городов там считают самыми некультурными.

Большинство респондентов — 61 процент — назвали самыми некультурными москвичей и жителей Подмосковья. На втором месте оказались жители Дагестана, на третьем — Краснодара. За тройкой лидеров следуют туристы из Нижнего Тагила, Ростова-на-Дону, Самары и Хабаровска.

По мнению опрошенных, отдыхающие из этих регионов и городов чаще всего ведут себя невежливо. Мы решили выяснить у жителей Сочи, что им не нравится в туристах, почему они называют их бздыхами.



Типичный бздых, по определению коренных сочинцев, выглядит так: дешевые китайские тапочки и носки, в первый день отдыха кожные покровы белые, на второй — красные, а потом ярко-красные, облезлые и черные как угольки. Купается в плавках, а не в шортах, в них же ходит по городу и по магазинам, несмотря на явные несовершенства фигуры. Даже в общественном транспорте в руках надутые круги, подушки, а то и матрасы. И обязательный стакан пива. Журналист 93.RU узнала всю правду об отдыхающих.

Лучший отдых — запой

Моя подруга Марина много лет держит гостевой дом в Сочи, каких только туристов она не видела! И полицию приходится вызывать, потому что большинство отдыхающих считает, что лучший отдых — это запой. Марина, конечно, любит своих гостей, ведь они несут ей такой доход, что она может всю зиму путешествовать, а на оставшиеся деньги потом прикупить себе квартиру в Краснодаре, но старается теперь принимать только постоянных клиентов — по крайней мере она знает, что от них можно ожидать. Поскольку гостевой дом у нее с демократичными ценами, то и контингент специфический. Таких здесь называют дошираками.

— Они едут в основном из Центральной России на машинах, везут с собой багажники провизии. Мешок картошки, несколько ящиков водки и пива, капусту, морковку, тушенку, лапшу и т. д . Жены стоят у плиты целый день, мечут на стол мужикам закусон. Я искренне не понимаю, зачем тогда ехать на море, сиди дома и там пей, — рассказывает Марина. На море такие отдыхающие ходят либо ночью в изрядном подпитии, либо к концу отпуска, вспоминая, что в соцсетях нет ни одной фотографии с пляжа. После такого отдыха, как правило, нужна реабилитация — у Марины всегда в аптечке есть необходимые при алкогольном, пищевом отравлении медикаменты, а также номер телефона врача, который помогает выйти из запоя. На территории гостевого дома несколько беседок для того, чтобы несколько компаний могли одновременно жарить шашлык, запивать его горячительными напитками и не пересекаться между собой.



Отдыхающие могут и не подозревать, что чем-то не нравятся местным жителям Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







— У нас были драки между разными компаниями, когда была одна большая беседка, выпивали, жарили шашлыки все дружно, а потом обязательно всё заканчивалось дракой. Один раз подрались воронежцы с москвичами. Последние назвали первых жлобами, воронежцы обиделись, сказали, что вся страна кормит Москву, и пошло-поехало. Слово за слово… Пришлось вызывать полицию, — рассказала Марина. Она отмечает, что любит своих гостей, за редким исключением: некоторые за много лет постоянного отдыха стали родными, слово «бздых», распространенное в Сочи по отношению к приезжим, не употребляет и считает его обидным.



Откуда пошло слово «бздых»

А местный житель Александр Орлов считает, что это пренебрежительное слово относится только к невежественным и невоспитанным отдыхающим. По словам Александра, точно не известно, когда возникло слово «бздых», точно так же непонятно его происхождение. Есть несколько объяснений. Например, от слова «бздеть» либо производное от «беззаботный отдыхающий» — «Буду Загорать пока не сДоХну». Есть вариант, что сначала отдыхающих сокращенно называли «дыхи». Есть еще один вариант, что это слово произошло от убыхского «гхздых» и переводилось как «иноземец», «чужак». Убыхи — это черкесское племя, которое жило в районе Сочи до Кавказской войны.

— Я склоняюсь к первым трем вариантам. Убыхов здесь давно нет, их язык никто не знает. Я часто называю отдыхающих бздыхами, но только определенную категорию. Вот недавно были на пляже, что для нас редкость, рядом расположилась компания. Они всё время что-то ели, пили, орали. Плевались семечками, курили и тут же бросали окурки, вокруг них через несколько часов была просто мусорка, на которую слетелись все голуби с округи, — рассказал Александр. — Взрослые выпивали и заходили в воду только охолонуться, в остальное время кричали на весь пляж на своих детей, которые не хотели выходить из воды, воспитательный процесс не прерывался ни на минуту. Люди приехали отдыхать и хотят взять всё от отдыха, тем более это недешевое удовольствие.



— Лично я никак не связан с туристической индустрией, но прекрасно понимаю, что для Сочи это единственный доход. И вечный конфликт всё равно есть. Меня бесят пробки на дорогах, ведь отдыхающие предпочитают приезжать на отдых на личном автотранспорте, а наши дороги не рассчитаны на такое количество машин. Еще бесят полуголые люди на улицах города и в магазинах, я считаю, что это неуважение к местным жителям. Мы всё же на Кавказе. Не очень приятно смотреть на огромные пивные животы и бикини, которых не видно за этими животами, — говорит Александр. Недавно он был свидетелем того, как в одном из магазинов Адлера полуголых отдыхающих отказывались обслуживать: они были возмущены до глубины души и кричали, что местные должны их на руках носить за то, что они везут им деньги. А туристы имеют право на отдыхе ходить так, как им комфортно.

Впрочем, это вечный спор, который никогда не закончится. Я выложила в соцсетях фотографию девушки, которая шла по центру Адлера в бикини, пост собрал множество комментариев, которые разделились поровну. Одни утверждали, что это красиво, другие считали, что такое поведение недопустимо и девушка демонстрирует неуважение к местным кавказским традициям. Понятно, что мужчины писали, что фигура у нее «огонь» и «пусть и дальше ходит». Сомневаюсь, вызвало бы такой восторг, если бы я выложила фотографию полуголого пузатого мужика или женщины в весе 150 килограммов, а такие картины местные жители наблюдают ежедневно.



Местным жителям не всегда нравится, когда отдыхающие так гуляют по городу Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







— У нас нет культуры отдыха, в советское время, когда я был мальчишкой, она была. Я помню, к нам приехал родственник из Амурской области и пытался в шортах выйти в город, моя бабушка его так отчитала, что он оставил эту идею, — говорит Александр. Он считает, что нужно друг друга уважать, тогда и вечный конфликт отдыхающих и местных жителей будет исчерпан. Ведь, что греха таить, местные жители, которые заняты в индустрии гостеприимства, зачастую не скрывают своего пренебрежения к отдыхающим и рассматривают их только как источник заработка. Скучающие лица, неторопливость официанток в кафе, продавцов на рынках и в магазинах, желание втюхать дешевку за больше деньги, навариться во что бы то ни стало тоже бросаются в глаза, и туристы отвечают взаимностью.

Сочинский сервис

— Есть такое понятие как сочинский сервис, то есть выжать из туриста всё, что только можно, и всячески при этом демонстрировать пренебрежение. Я не говорю, что это прямо повсеместное явление, но частое, — говорит туристка из Орла Анастасия Бурмакина. Она говорит, что если на заграничных курортах вас всегда встречают с улыбкой, пусть и дежурной, в Сочи и этим не заморачиваются — наоборот, всем видом демонстрируют «понаехали эти бздыхи, житья от них нет».



— Зашла в обувной магазин, девочка за стойкой одарила меня тяжелым взглядом и опять уткнулась в гаджет. Я попыталась получить консультацию по одной паре, которая продавалась с большой скидкой, но она отрезала: «Смотрите, всё на прилавке». И отвернулась. А в продуктовом магазине возле нашей гостиницы очень приятная женщина всегда с удовольствием подскажет, что свежее, что лучше взять. И это так удивительно, мы к ней и ходим всегда, — говорит Анастасия. В гостинице через три дня после заселения она попросила убрать номер, на что ей сказали, что уборки не предусмотрено, «а если что-то не нравится, переселяйтесь в пятизвездочный отель, где убирают каждый день».

— Потом, когда поближе познакомились с администратором, узнали, что, несмотря на хорошие заработки, владелец гостиницы экономит на зарплатах. Девчонки зарабатывают не больше 20 тысяч, нагрузка большая, текучка, никто работать в таких условиях не хочет. А страдают отдыхающие, — рассказала Анастасия. При этом она считает, что так быть не должно, всё это портит отдых и имидж Сочи как курорта. Желания приехать на черноморский курорт еще раз у нее нет. Вот и вся культура...

