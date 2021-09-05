Весёлая компания каталась по Охте и палила из окна «Лады». На юге города мужчине выстрелили в затылок

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, накануне около половины второго часа дня номер экстренной службы набрал автомобилист, притормозивший в начале Октябрьской набережной. Он заявил, что только что в лобовое стекло его машины попала гильза, и описал попутную «Ладу».



Далеко уйти стрелку не дали — подходящий под описание автомобиль остановили на Октябрьской набережной, 66. За рулём сидел 31-летний гость из Дагестана, пассажирами ехали земляки: 19-летняя девушка и двое парней 24 лет. На заднем сиденье лежало оружие — предположительно, пистолет Макарова. Его вместе с шестью патронами и гильзой, которую подобрали на Заневском проспекте, 1 отправили на экспертизу. Водителя и пассажиров задержали для разбирательства. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

