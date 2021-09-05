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Весёлая компания каталась по Охте и палила из окна «Лады». На юге города мужчине выстрелили в затылок

Полиция Петербурга расследует инциденты со стрельбой в двух районах

Неспокойная суббота выдалась в Невском и Московском районах Петербурга. Полицейские догоняли «Ладу», в которой каталась компания с пистолетом, и разоружала загулявшего слесаря.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, накануне около половины второго часа дня номер экстренной службы набрал автомобилист, притормозивший в начале Октябрьской набережной. Он заявил, что только что в лобовое стекло его машины попала гильза, и описал попутную «Ладу».

Далеко уйти стрелку не дали — подходящий под описание автомобиль остановили на Октябрьской набережной, 66. За рулём сидел 31-летний гость из Дагестана, пассажирами ехали земляки: 19-летняя девушка и двое парней 24 лет. На заднем сиденье лежало оружие — предположительно, пистолет Макарова. Его вместе с шестью патронами и гильзой, которую подобрали на Заневском проспекте, 1 отправили на экспертизу. Водителя и пассажиров задержали для разбирательства. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Уголовная статья также маячит в будущем 52-летнего слесаря с улицы Орджоникидзе. Незадолго до четырёх часов дня он вызвал экстренные службы в свою квартиру, где, как сообщил, их ждёт раненый знакомый. Прибывшие на место полицейские выяснили, что стрельбой закончился совместный досуг, хозяин квартиры в пылу спора схватился за травматическую «Осу». Его увезли в отдел, где пока оформили протокол о мелком хулиганстве.

54-летнего пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, огнестрельное ранение затылочной области, отметили ссадины на груди и запах алкоголя.

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Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
Опять дикари понаехавшие резвятся
Never_Mind
Как водила заметил, что именно гильза прилетела? Это же доли секунды! Если только он стоял и гильза откатилась на капот.
kоt-obormot
"Аллах" видимо позволяет...
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