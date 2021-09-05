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В Крыму задержали десятки татар, вышедших к зданию ФСБ

В Симферополе задержали около 40 крымских татар, собравшихся у здания ФСБ после возбуждения дела о повреждении газовой трубы. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Лилию Гемеджи.

В августе региональное управление МВД заявило, что в районе села Перевальное неизвестные повредили газопровод. В связи с делом в период с 3 по 4 сентября задержали пятерых человек, в том числе Наримана Джеляла, зампредседателя крымскотатарской организации «Меджлис», которая признана экстремистской в России.

По данным общественного движения «Крымская солидарность», все они находятся в здании ФСБ. 4 сентября к зданию ведомства пришли почти 60 крымских татар, которые требовали рассказать подробности о задержанных. Вскоре на место прибыли «машины Росгвардии, автобус, большое количество ОМОНа», сказала Гемеджи.

Всего в результате акции были задержаны 42 человека, в том числе два гражданских журналиста. Часть людей направили в отдел полиции № 3 «Центральный», а других — в № 1 «Железнодорожный». Как сообщают представители движения, позднее всех отпустили.

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Комментарии (2)

NAFTALIN 2000-2036
там вам не очкастые петербуржцы с довлатовскими песиками
ДЮрьевич
Видимо как и хотели - им все рассказали и отпустили
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