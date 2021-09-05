В Крыму задержали десятки татар, вышедших к зданию ФСБ

В Симферополе задержали около 40 крымских татар, собравшихся у здания ФСБ после возбуждения дела о повреждении газовой трубы. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Лилию Гемеджи.



В августе региональное управление МВД заявило, что в районе села Перевальное неизвестные повредили газопровод. В связи с делом в период с 3 по 4 сентября задержали пятерых человек, в том числе Наримана Джеляла, зампредседателя крымскотатарской организации «Меджлис», которая признана экстремистской в России.

