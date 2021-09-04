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В Кремле посочувствовали мальчику, который поправил Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представляет переживания школьника, который поправил Владимира Путина во врем открытого урока. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — приводит информагентство слова официального представителя Кремля.

На встрече со школьниками со всей страны 1 сентября в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке Владимир Путин рассказал о войне Петра I со Швецией. Он спросил учащихся, зачем, по и мнению, царь «учинил Семилетнюю войну». Школьник дополнил выступление президента, пояснив, что упомянутое событие — это Северная война.

Позднее мальчик получил выговор от директора школы, которая назвала поправку «наглостью».

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Моль мстит ребенку. - это пять!
AEG
"...Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
Igor_VS
Добрый утин. Для выборов что надо. Пришлют человечка в мундире -пусть погладит по головке.
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