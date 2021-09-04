В Кремле посочувствовали мальчику, который поправил Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представляет переживания школьника, который поправил Владимира Путина во врем открытого урока. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.
«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — приводит информагентство слова официального представителя Кремля.
На встрече со школьниками со всей страны 1 сентября в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке Владимир Путин рассказал о войне Петра I со Швецией. Он спросил учащихся, зачем, по и мнению, царь «учинил Семилетнюю войну». Школьник дополнил выступление президента, пояснив, что упомянутое событие — это Северная война.
Позднее мальчик получил выговор от директора школы, которая назвала поправку «наглостью».