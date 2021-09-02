В Кремле вступились за школьника, который поправил Путина и получил выговор от директора школы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал мальчика, который поправил Путина в названии войны, талантливым и знающим. Он не согласен с директором школы, который назвал поступок ученика наглостью.
«Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы», — цитирует Пескова РИА Новости 2 сентября.
Он выразил надежду, что ребенка в школе критиковать не будут, потому что он молодец. Он также добавил, что Путин сам предложил встречу со школьниками в формате диалога и, когда видит нестыковки, часто поправляет собеседников.
«Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация», — заключил Песков.
Школьник поправил президента на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке в День знаний. Путин назвал Северную войну Семилетней. После встречи директор школы назвал «поправочку» наглостью со стороны ученика.