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В Кремле вступились за школьника, который поправил Путина и получил выговор от директора школы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал мальчика, который поправил Путина в названии войны, талантливым и знающим. Он не согласен с директором школы, который назвал поступок ученика наглостью.

«Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы», — цитирует Пескова РИА Новости 2 сентября.

Он выразил надежду, что ребенка в школе критиковать не будут, потому что он молодец. Он также добавил, что Путин сам предложил встречу со школьниками в формате диалога и, когда видит нестыковки, часто поправляет собеседников.

«Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация», — заключил Песков.

Школьник поправил президента на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке в День знаний. Путин назвал Северную войну Семилетней. После встречи директор школы назвал «поправочку» наглостью со стороны ученика.

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Комментарии (23)

ahiir
Вот в чем беда - не выветриваются холуйский дух, административное
рвение!
265056402
Было бы что обсуждать. Поговорили и забыли
alex715-6
Тут дело не в том, что Кремль вступился за школьника, а в том, что директор показал свою истинную сущность. Это был открытый урок, который в принципе подразумевает взаимодействие, ему бы гордиться тем, что школьники реально учаться, а не выставлять себя "премудрым пескарем"
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