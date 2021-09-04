«Россети Ленэнерго»: Электроснабжение на улице Зины Портновой восстановлено

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Россети Ленэнерго», информация об перебоях с электричеством в районе улицы Зины Портновой поступила 4 сентября в 20:57, бригада оперативно прибыла на место и приступила к работам. С последствиями технологического нарушения на линии разобрались менее, чем за полчаса.

В Кировском районе Петербурга произошло кратковременное отключение электричества. Спать без обогревателей тем, кто мёрзнет осенними ночами, не придётся.

По словам жителя дома № 14 по улице Зины Портновой, около девяти часов вечера в темноте оказалась его пятиэтажка и несколько соседних домов. В соцсетях сообщали, что без света остались также на Трамвайном проспекте, мигали лампочки также на проспекте Стачек.



По словам читателя, свет в его доме зажегся примерно в 21:25.