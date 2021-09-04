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В домах на Зины Портновой коротают вечер без света

Жители Кировского района Петербурга жалуются на перебои с электричеством вечером 4 сентября. Укладываться спать до полуночи или искать свечи вынуждены на улице Зины Портновой.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, около девяти часов вечера свет пропал в пятиэтажке на Зины Портновой, 14. В темноте, по его наблюдениям, оказались также соседние дома. О потёмках на этой же улице, а также в домах на Трамвайном проспекте рассказывают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавляя, что рассчитывают на возвращение электричества через пару часов.

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«Фонтанка» обратилась за комментарием в компанию «Россети Ленэнерго».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

266226534
Телефон было не зарядить, сел, еду не разогреть, холодильник разморозился за это время, лифт соответственно тоже не работал, с коляской с верхнего этажа пешком приходилось вверх и вниз идти.
266226534
У нас на неделе с утра отключали электричество и до начала пятого вечера его не было. Тоже на Зины Портновой. Об этом не писали ни слова. А тут полчаса без света посидели....
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