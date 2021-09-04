Жители Кировского района Петербурга жалуются на перебои с электричеством вечером 4 сентября. Укладываться спать до полуночи или искать свечи вынуждены на улице Зины Портновой.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, около девяти часов вечера свет пропал в пятиэтажке на Зины Портновой, 14. В темноте, по его наблюдениям, оказались также соседние дома. О потёмках на этой же улице, а также в домах на Трамвайном проспекте рассказывают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавляя, что рассчитывают на возвращение электричества через пару часов.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в компанию «Россети Ленэнерго».