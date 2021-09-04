В Петербурге 4 сентября открыли рабочее движение по отрезку Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта после завершения четвертой очереди строительства продолжения транспортной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Новый участок магистрали подоспел как раз ко Дню Колпино, город празднует 299-й день рождения. Работы по строительству дороги по заказу города с 2019 года вела компания «Буер», контракт был заключен в декабре 2018 года.
Участок Софийской улицы представляет собой шестиполосную магистраль с велодорожкой, тротуарами и шумозащитными экранами. Как отмечается, реализация очереди позволит начать реконструкцию Колпинского шоссе.