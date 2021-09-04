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В Петербурге скончался глава МО «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков

Глава совета муниципального образования «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков ушел из жизни в Петербурге. Об этом 4 сентября сообщает Совет муниципальных образований города на своей странице в Facebook.

Совет выразил соболезнования семье.

Виктор Байдалаков возглавлял совет МО «Озеро Долгое» с 2004 года, трижды избирался депутатом МО.

Он родился в 1964 году в Ленинграде. Закончил Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, служил в пограничных войсках. В 1990-х годах был управляющим туристическо-гостиничным комплексом, в 1998–2004 годах — главным помощником депутата Заксобрания. Государственный советник Санкт-Петербурга 3-го класса. Женат. Двое детей, два внука.

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Комментарии (1)

266132755
Уверен, сейчас в его МО всенародное горе, такой человечище ушел, гигант мысли.
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