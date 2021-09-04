В Петербурге скончался глава МО «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков

Глава совета муниципального образования «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков ушел из жизни в Петербурге. Об этом 4 сентября сообщает Совет муниципальных образований города на своей странице в Facebook.



Совет выразил соболезнования семье.



Виктор Байдалаков возглавлял совет МО «Озеро Долгое» с 2004 года, трижды избирался депутатом МО.



Он родился в 1964 году в Ленинграде. Закончил Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, служил в пограничных войсках. В 1990-х годах был управляющим туристическо-гостиничным комплексом, в 1998–2004 годах — главным помощником депутата Заксобрания. Государственный советник Санкт-Петербурга 3-го класса. Женат. Двое детей, два внука.

