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Арестован нижегородец, обвиняемый в том, что похитил девушку и заточил в подвале

Суд в Нижнем Новгороде арестовал 39-летнего мужчину, обвиняемого в похищении человека с применением насилия. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ, пунктам «в» и «г»: похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее стало известно, что потерпевшая, 23-летняя девушка, познакомилась с ним на сайте знакомств. Потом она пропала, через несколько дней ее нашли в гараже в Приокском районе города.

Следствию девушка рассказала, что мужчина, угрожая ей ножом, отвез ее в подвал гаража, где совершил сексуальное насилие над ней.

По данным РИА, гараж находится в нескольких десятках метров от многоэтажек, но местные жители ничего подозрительного не слышали. Гараж стоит не в общем ряду и скрыт за воротами, которые охраняет собака. По данным источника агентства в правоохранительных органах, обвиняемый арендовал чужой гараж.

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