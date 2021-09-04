Арестован нижегородец, обвиняемый в том, что похитил девушку и заточил в подвале

Суд в Нижнем Новгороде арестовал 39-летнего мужчину, обвиняемого в похищении человека с применением насилия. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости.



Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ, пунктам «в» и «г»: похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.



Ранее стало известно, что потерпевшая, 23-летняя девушка, познакомилась с ним на сайте знакомств. Потом она пропала, через несколько дней ее нашли в гараже в Приокском районе города.

