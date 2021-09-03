Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту похищения 23-летней девушки. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, местная жительница встретилась 24 августа с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Затем она уехала в неизвестном направлении и пропала. Спустя несколько дней ее удалось найти в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.



«На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления», — говорится в сообщении СК. Следователи показали тот самый подвал.