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Следователи показали подвал, в котором насиловали 23-летнюю нижегородку после встречи на сайте знакомств

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту похищения 23-летней девушки. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, местная жительница встретилась 24 августа с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Затем она уехала в неизвестном направлении и пропала. Спустя несколько дней ее удалось найти в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

«На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления», — говорится в сообщении СК. Следователи показали тот самый подвал.

Следком / telegram

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, провели допросы свидетелей, сейчас назначен комплекс судебных экспертиз.

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Комментарии (14)

nuga
Эскортница и риски профессии,так правильнее озаглавить статью.
rybalka
Нижегородский сайт дает больше информации
https://www.nn.ru/text/criminal/2021/09/03/70115846/
Zloi_prohozhiy
Не сайт знакомств, а сайт эскорт-услуг там был. Не надо перевирать новость
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