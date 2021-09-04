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В скорой в Киришах пострадали медики и пациентка, но самый «тяжёлый» — из другой машины

В ДТП с машиной скорой помощи в Киришах пострадали 4 человека

Виновник серьёзной утренней аварии в Ленинградской области устанавливается.

Фото: читатель «Фонтанки» Денис
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Официальную информацию о ДТП сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, 4 сентября около 7:30 на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков столкнулись «Рено Каптюр» и карета скорой помощи.

В тяжёлом состоянии доставили в больницу 61-летнего водителя «Рено Каптюра». 67-летний врач и 43-летняя медсестра госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Также пострадала 77-летняя пациентка, которую везли в скорой. Её состояние оценили как средней степени тяжести.

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Читатель «Фонтанки» Денис снял на камеру процесс возвращения скорой на колёса. Очевидцы, напомним, заметили рядом с местом аварии сбитую кошку и предположили, что она могла быть причастна к ДТП.

читатель «Фонтанки» Денис

Фото: читатель «Фонтанки» Денис

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Комментарии (1)

vml1
Пора отбирать смартфоны у недалеких людей. Как какая-то гадость,рядом оказываются недалекие умом со смартфонами
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