Официальную информацию о ДТП сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, 4 сентября около 7:30 на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков столкнулись «Рено Каптюр» и карета скорой помощи.
В тяжёлом состоянии доставили в больницу 61-летнего водителя «Рено Каптюра». 67-летний врач и 43-летняя медсестра госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Также пострадала 77-летняя пациентка, которую везли в скорой. Её состояние оценили как средней степени тяжести.
Читатель «Фонтанки» Денис снял на камеру процесс возвращения скорой на колёса. Очевидцы, напомним, заметили рядом с местом аварии сбитую кошку и предположили, что она могла быть причастна к ДТП.
читатель «Фонтанки» Денис