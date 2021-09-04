Как сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию, по предварительным данным, около 8 часов на перекрестке проспекта Героев и улицы Энергетиков столкнулись карета Скорой помощи и «Рено Каптюр». Скорую откинуло на тротуар, она опрокинулась на бок.

По данным группы «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте», в скорой пострадали четверо: пациент, врач, фельдшер и водитель. В администрации рассказали, что врачи также осмотрели людей из «Рено».



«Там кошка сбитая еще валялась. Может, она виновница ДТП», — предполагают очевидцы в комментариях в группе. «Сирена была включена заранее, мы услышали, как издалека она приближалась к перекрестку, а потом удар», — добавляет другая подписчица..

