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Клубы дыма в золотом свете. Четверть дня потребовалось, чтобы победить огонь на Кубинской

Склады на Кубинской улице потушили за шесть часов

Пожар, разгоревшийся на территории промзоны в Московском районе Петербурга, ликвидирован. Об этом 4 сентября сообщили в городском МЧС.

По информации ведомства, пожарно-спасательные подразделения закончили все работы на Кубинской улице, 76, в 12:22. По данным открытых источников, по этому адресу расположены автосервисы и шиномонтажные предприятия. Огонь, охвативший два складских помещения, тушили с половины седьмого утра, обгорели две тысячи квадратных метров.

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Первые два часа пожарные работали по второму из пяти возможных номеров сложности, после ранг возгорания понизили до первого. До полудня проливали тлеющие очаги и разбирали завалы. К работам привлекли более 60 сотрудников. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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