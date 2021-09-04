По информации ведомства, пожарно-спасательные подразделения закончили все работы на Кубинской улице, 76, в 12:22. По данным открытых источников, по этому адресу расположены автосервисы и шиномонтажные предприятия. Огонь, охвативший два складских помещения, тушили с половины седьмого утра, обгорели две тысячи квадратных метров.
Первые два часа пожарные работали по второму из пяти возможных номеров сложности, после ранг возгорания понизили до первого. До полудня проливали тлеющие очаги и разбирали завалы. К работам привлекли более 60 сотрудников. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.