Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины седьмого утра на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на Кубинской улице, 76.
Автор: читатель «Фонтанки» Максим
К приезду первых подразделений горели два склада, полыхало на площади две тысячи квадратных метров.
Пожару присвоили второй из пяти возможных номеров сложности, к тушению привлечено 17 расчётов и более 70 человек.
пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
«В 07:43 пожар локализован на площади 2000 кв. м. Угроза распространения снята. Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.
С 8:22 ранг возгорания снижен, пожарные продолжают работать по первому номеру сложности. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.