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Склады горят на юге Петербурга. Пожарные показали, как тушат тысячи квадратных метров

Склады на площади 2 тыс. кв. м тушат на Кубинской

Крупный пожар разгорелся в промзоне в Московском районе Петербурга утром 4 сентября. Огонь тушат третий час.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины седьмого утра на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на Кубинской улице, 76.

Автор: читатель «Фонтанки» Максим

К приезду первых подразделений горели два склада, полыхало на площади две тысячи квадратных метров.

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Пожару присвоили второй из пяти возможных номеров сложности, к тушению привлечено 17 расчётов и более 70 человек.

пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

«В 07:43 пожар локализован на площади 2000 кв. м. Угроза распространения снята. Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.

С 8:22 ранг возгорания снижен, пожарные продолжают работать по первому номеру сложности. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Теперь никто не узнает, что сгорело, что украдено, а что просто никогда не привозили.
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