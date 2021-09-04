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В Петербурге коэффициент распространения COVID-19 в полтора раза превысил норму

Коэффициент распространения инфекции в Петербурге за отчетные сутки составил 1,47 при норме не больше единицы. Такие данные содержатся в перечне показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге, опубликованном 4 сентября.

За последние сутки в городе от коронавируса умерли 35 человек, 1228 выздоровели, 1494 пациента заболели. Последний показатель обновил двухнедельный рекорд.

В настоящее время в Петербурге задействованы 14 «ковидных» стационаров, из них 3 федеральных учреждения и 11 городских. Всего развернуто 5163 койки для больных COVID-19 и пневмониями, из них свободны свыше 31%, их количество немного увеличилось за прошедший день.

Всего на лечении в стационарах находятся 3 522 человека. Поступили 243 новых пациента, 278 человек выписались. 343 заболевших находятся в реанимации, 135 человек на аппарате ИВЛ.

В городе развернуты 172 пункта вакцинации. Полный цикл закончили 1 475 507 человек, первый укол за все время сделали 1 494 083 горожанина. Запас вакцины в городе приближается к 600 тысячам доз.

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Комментарии (4)

Cveta
Вчера писали, что меньше единицы
Ааааааа
Про какую норму идёт речь? Я думала, в норме, чтобы он вообще не распространялся…
michailPotapov
А почему в Израиле дважды провакцинированные уже не считаются защищены ? Требуется третья доза.
Это мировая хуцпа по стопам Испанки идет.
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