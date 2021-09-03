Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге упал ниже норматива. Число привитых подступает к 1,5 млн

На лечение с диагнозом COVID-19 и пневмониями в петербургские стационары за минувшие сутки поступили 259 новых пациентов, выписаны 285 человек. В настоящий момент в больницах города остаются 3 559 пациентов, из которых 344 находятся в реанимации, а 136 подключены к аппаратам ИВЛ. Свободный коечный фонд в Петербурге составляет 30,56% (накануне было 29,96%).



Первично привито за сутки в Петербурге 8 131 человек (всего — 1 627 778). Полностью закончили цикл вакцинации 10 594 жителя города (в общей сложности — 1 462 545 человек).

