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Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге упал ниже норматива. Число привитых подступает к 1,5 млн

В Петербурге коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет на сегодняшний день 0,98 при нормативе не более 1. Такие данные опубликованы 3 сентября в ежедневном «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге».

На лечение с диагнозом COVID-19 и пневмониями в петербургские стационары за минувшие сутки поступили 259 новых пациентов, выписаны 285 человек. В настоящий момент в больницах города остаются 3 559 пациентов, из которых 344 находятся в реанимации, а 136 подключены к аппаратам ИВЛ. Свободный коечный фонд в Петербурге составляет 30,56% (накануне было 29,96%).

Первично привито за сутки в Петербурге 8 131 человек (всего — 1 627 778). Полностью закончили цикл вакцинации 10 594 жителя города (в общей сложности — 1 462 545 человек).

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Комментарии (5)

houspi
А что, на распространение коронавируса уже норматив ввели?
А13579
"Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге упал ниже норматива" при этом "В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом". Только у меня эти статьи с разницей в час вызывают противоречивые чувства.
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