Количество свободных коронавирусных коек в Петербурге упало ниже 30%

За сутки в городские стационары с диагнозом COVID-19 и пневмониями поступили 247 пациентов, выписаны 285 человек. Сейчас в больницах от коронавируса лечатся 3 674 петербуржца, из них 353 находятся в реанимации, 147 — подключены к аппаратам ИВЛ. В целом в коронавирусной статистике Петербург перебрался на второе место по стране. Подробнее читайте на «Фонтанке».



Первично привито за минувшие сутки в Петербурге 4 213 человек (всего — 1 486 073). Полностью закончили цикл вакцинации за день 12 333 жителя города (в общей сложности — 1 451 951 человек).

