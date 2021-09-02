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Количество свободных коронавирусных коек в Петербурге упало ниже 30%

В Петербурге снизилось количество свободных коронавирусных коек — их стало 29,96%, в то время как день назад было 34,4%. Такие данные содержатся в ежедневном «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», опубликованном 2 сентября.

За сутки в городские стационары с диагнозом COVID-19 и пневмониями поступили 247 пациентов, выписаны 285 человек. Сейчас в больницах от коронавируса лечатся 3 674 петербуржца, из них 353 находятся в реанимации, 147 — подключены к аппаратам ИВЛ. В целом в коронавирусной статистике Петербург перебрался на второе место по стране. Подробнее читайте на «Фонтанке».

Первично привито за минувшие сутки в Петербурге 4 213 человек (всего — 1 486 073). Полностью закончили цикл вакцинации за день 12 333 жителя города (в общей сложности — 1 451 951 человек).

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