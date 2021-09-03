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Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в педофилии, рассказала о сыне

Мать подозреваемого в педофилии жителя Самары, чье тело нашли с ножевыми ранениями, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. По словам женщины, ее сын дружил с вероятным убийцей.

Как сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале 3 сентября, мать предполагаемого педофила никогда не замечала у сына наличия психического расстройства. Она предположила, что драка между мужчинами произошла из-за злоупотребления алкоголем.

«Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было», — сказала гражданка.

Накануне, 2 сентября, под Самарой обнаружили тело местного жителя 1989 года рождения с ножевым ранением. Мужчина проходил обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек.

По предварительной информации, подозреваемый в убийстве был давним знакомым убитого. Он нашел у него в телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью, после чего лишил приятеля жизни, а затем сдался полиции.

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Комментарии (1)

tatarin
А ещё он был ветераном труда, и членом общества защиты памятников архитектуры...
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