Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в педофилии, рассказала о сыне

Мать подозреваемого в педофилии жителя Самары, чье тело нашли с ножевыми ранениями, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. По словам женщины, ее сын дружил с вероятным убийцей.



Как сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале 3 сентября, мать предполагаемого педофила никогда не замечала у сына наличия психического расстройства. Она предположила, что драка между мужчинами произошла из-за злоупотребления алкоголем.

«Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было», — сказала гражданка.