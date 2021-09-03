Apple отложила проверку iPhone на детское порно

Компания Apple решила на несколько месяцев отложить внедрение функций по проверке содержимого iPhone на наличие изображений с детской порнографией. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Учитывая обратную связь от пользователей, общественных движений, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие несколько месяцев собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности», — заявили в Apple.
Функцию проверки хотели внедрить в версию iOS 15, которую должны выпустить в сентябре. Пользователи и специалисты опасаются, что данная инициатива нарушает принцип приватности информации.
В компании заверили, что система будет анализировать данные автоматически, а человека подключат только в случае выявления незаконного контента.
Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил о возможности слежки со стороны производителей сотовых телефонов. По его словам, Apple не сможет отказать правительствам разных стран в предоставлении данных, если окажется, что у производителя техники есть возможность просматривать файлы на смартфонах.