Apple отложила проверку iPhone на детское порно

Компания Apple решила на несколько месяцев отложить внедрение функций по проверке содержимого iPhone на наличие изображений с детской порнографией. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Учитывая обратную связь от пользователей, общественных движений, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие несколько месяцев собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности», — заявили в Apple.



Функцию проверки хотели внедрить в версию iOS 15, которую должны выпустить в сентябре. Пользователи и специалисты опасаются, что данная инициатива нарушает принцип приватности информации.

