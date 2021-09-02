«Могут искать политические неудобные моменты». Сноуден предупредил россиян об опасности смартфонов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил о возможности слежки со стороны производителей сотовых телефонов.



«Компания [Apple] переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны, и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе, все что угодно», — заявил 2 сентября Сноуден во время марафона «Новое знание».



По его словам, Apple не сможет отказать правительствам разных стран в предоставлении данных, если окажется, что у производителя техники есть возможность просматривать файлы на смартфонах.

