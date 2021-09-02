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«Могут искать политические неудобные моменты». Сноуден предупредил россиян об опасности смартфонов

Сноуден предупредил об опасности смартфонов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил о возможности слежки со стороны производителей сотовых телефонов.

«Компания [Apple] переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны, и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе, все что угодно», — заявил 2 сентября Сноуден во время марафона «Новое знание».

По его словам, Apple не сможет отказать правительствам разных стран в предоставлении данных, если окажется, что у производителя техники есть возможность просматривать файлы на смартфонах.

«Они все это упаковывают в красивые рассказы», — так Сноуден прокомментировал инициативу компании из Калифорнии по поиску запрещённой информации.

В 2013 году Сноудена обвинили в передаче СМИ секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Американец получил бессрочный вид на жительство в РФ. В США ему грозит смертная казнь.

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Комментарии (3)

266081655
Эх, Эдик..... Не туда указуешь.... Али не ведаешь, кто у россиян Большой Брат?
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